Quartararo, ci manca qualcosa rispetto alla Ducati

(ANSA) - ROMA, 23 MAR - "Abbiamo fatto dei passi avanti, ma non è ancora sufficiente. Siamo ancora piuttosto lontani da quello che serve alla nostra moto. In particolare, non abbiamo la stessa velocità di punta degli altri, ci manca qualcosa rispetto alla Ducati e dobbiamo lavorare per migliorare". Lo ha detto il pilota della Yamaha Fabio Quartararo nella conferenza stampa a Portimao in vista della gara d'apertura del Mondiale MotoGp.

Il francese ha anche affermato che con tanti gran premi e anche le gare sprint la stagione "sarà dura, ma a livello fisico sono cresciuto rispetto al 2022. Di certo l'intensità sarà più alta con la sprint, ma aumentano anche i pericoli", ha sottolineato, ribadendo le sue critiche alla novità introdotta da questa stagione in tutti i weekend di gara. (ANSA).