Moto: Aprilia, Espargarò operato all'avambraccio destro

(ANSA) - ROMA, 14 MAR - Aleix Espargarò aveva riscontrato un affaticamento all'avambraccio destro durante i test MotoGP a Portimao dello scorso fine settimana. Per questo il pilota dell'Aprilia Racing si è sottoposto, tra ieri e oggi, a una serie di test presso la Clinica Universitaria Dexeus di Barcellona. I controlli hanno evidenziato una fibrosi al muscolo per cui si è resa necessaria una operazione chirurgica, informa la casa di Noale. L'intervento di pulizia, realizzato oggi, ha avuto esito ampiamente positivo e permetterà al pilota di essere in pista in vista della prima gara stagionale, in programma nel weekend 24-26 marzo in Portogallo. Espargarò "inizierà il recupero già da domani" ha affermato il dottor Xavier Mir.

(ANSA).