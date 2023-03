Moto:Red Bull Abestone, al via le iscrizioni per l'edizione 2023

(ANSA) - ROMA, 11 MAR - Red Bull Abestone ritorna per il terzo anno consecutivo e anche quest'anno il mese di marzo è cruciale, perché si aprono le iscrizioni alla gara di hard enduro che è già diventata un appuntamento imperdibile per tutti gli appassionati. L'evento nasce da un'idea di Michele Bosi, già campione italiano e con un curriculum importante nelle gare del Mondiale: la sua esperienza e conoscenza di questo mondo ha dato vita a una competizione che porta questo sport a un livello di spettacolo, tecnica e purezza di agonismo mai visti prima, il tutto mescolando allo stesso tempo rivalità e amicizia. Lo scenario perfetto sarà ancora una volta quello dell'Abetone che, dal 7 al 9 luglio, ospiterà i partecipanti impegnati in una tre giorni che promette ancora spettacolo, tecnica e agonismo, elementi che, in soli tre anni, hanno fatto diventare questo evento il punto di riferimento del calendario del Mondiale di Hard Enduro.

Per tre giorni le pendici della vetta toscana diventeranno un paradiso del Motorsport grazie anche a paesaggi mozzafiato che sembrano nati per fare da cornice a Red Bull Abestone.

Michele Bosi, campione italiano di Enduro e organizzatore dell'evento Le iscrizioni sono aperte dunque, ma non c'è posto per tutti, quindi bisogna cominciare già a correre. Per vivere Red Bull Abestone basta la licenza italiana (o del proprio Paese).

All'atto dell'iscrizione tutti i piloti sono uguali, tutti sono sullo stesso piano, il Campione del Mondo e il debuttante amatore, fianco a fianco, e forse è proprio questo uno dei motivi del successo di questa gara unica al mondo.

Venerdì 7 Luglio ci saranno le verifiche, tecniche e amministrative e la ricognizione del percorso (1 giro in Moto), mentre domenica 9 luglio si raggiungerà l'apice del Red Bull Abestone. I Pro sul percorso infernale, Gold, Silver, Bronze e Iron su un apposito tracciato differenziato con varianti a misura di categoria. Perché tutti devono poter vincere la loro medaglia nel Paradiso di Red Bull Abestone. (ANSA).