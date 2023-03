Moto: Aprilia svela l' "Arma segreta", ecco la RS-GP 2023

(ANSA) - ROMA, 10 MAR - Aprilia ha svelato la livrea della RS-GP che correrà il mondiale MotoGP 2023 sulla pista di Portimao, dove nel fine settimana si terranno gli ultimi test e domenica 26 scatterà la nuova stagione. 'The Secret weapons', ovvero 'l'Arma segreta' a disposizione di Aleix Espargaró e Maverick Vinales (supportati dal collaudatore Lorenzo Savadori) avrà un motore V4 più potente ed un telaio rivisto in base alle richieste dei piloti, alla ricerca di trazione e stabilità.

L'aerodinamica riprende i concetti introdotti nel 2022 come la fiancata sagomata o la caratteristica configurazione dell'ala anteriore.

Per la prima volta Aprilia avrà anche un team satellite "che, se da un lato ci permetterà di avere molte più informazioni a disposizione, sarà anche un banco prova importante per la nostra capacità organizzativa e di analisi" ha detto Massimo Rivola, ad di Aprilia Racing.

"Essere con Aprilia da tanto tempo mi carica di una certa pressione, perché so quanto siano importanti i risultati per questa azienda - ha commentato Espargarò - Il Campionato 2023 parte ricco di incognite: il nuovo formato con la Sprint Race al sabato richiederà a noi piloti una preparazione ancora migliore, ma nessuno sa ancora valutare il reale impatto del cambiamento".

"La nuova RS-GP mi è piaciuta da subito, è migliorata in aspetti, come la gestione del gas nella prima apertura, che sono fondamentali per il mio stile di guida - ha sottolineato Viñales - Il nuovo formato del weekend mi piace, sarà interessante sia per i fans sia per i team che nella sprint race avranno modo di preparare la gara di domenica". (ANSA).