Moto: Bagnaia nominato ai Laureus Awards "un grande onore"

(ANSA) - ROMA, 20 FEB - La vittoria del titolo mondiale della classe MotoGP è valsa a Francesco Bagnaia la nomination nella categoria 'Comeback of the Year' dei Laureus World Sports Awards, gli Oscar dello Sport. Un titolo che in Italia mancava dal 2009, quando a conquistarlo era stato Valentino Rossi.

"Essere tra i candidati per il premio Laureus è un grande onore per me. Lo scorso anno ho visto il riconoscimento che è stato conferito a Valentino Rossi come 'Laureus Sporting Icon', e oggi essere nominato per uno dei più prestigiosi premi sportivi a livello internazionale è per me già un grande motivo di orgoglio" ha affermato Bagnaia. (ANSA).