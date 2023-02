Moto: test Sepang, Quartararo striglia la Yamaha "un disastro"

(ANSA) - ROMA, 12 FEB - "Un disastro". Fabio Quartararo non ha usato giri di parole per definire le prestazioni della sua Yamaha durante i tre giorni di test invernali precampionato sul circuito di Sepang (Malesia). "E' una sensazione mista. Sono contento della velocità di punta, del comportamento con gomme usate, sul ritmo non è male ma con gomme nuove è un disastro", ha affermato il campione del mondo 2021.

"Non sappiamo perché siamo così lontani (...). Dobbiamo fare un 'reset' prima di Portimao", ha continuato. "Dobbiamo capire qual è il problema. Le qualifiche sono molto importanti e ogni anno abbiamo sempre più problemi", ha aggiunto Quartararo. "Sto bene sul ritmo generale, ma se non ci qualifichiamo bene, non possiamo lottare per la vittoria e nemmeno finire tra i primi cinque. Dobbiamo migliorare la velocità sul giro", ha aggiunto il francese.

Nella classifica combinata ha ottenuto solo il 17/o tempo dei test a Sepang, staccato di oltre un secondo dal più veloce, l'italiano Luca Marini (Ducati-VR46). (ANSA).