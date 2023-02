Moto: test Sepang; a metà giornata miglior tempo è di Martin

(ANSA) - ROMA, 11 FEB - A metà della seconda giornata dei test dei vari team della MotoGp a Sepang, in Malesia, è sempre un duello tra Ducati e Aprilia. Alla pausa pranzo il miglior tempo su una pista ancora umida per la pioggia caduta nella notte è stato quello fatto segnare da Jorge Martin sulla Ducati Pramac: lo spagnolo ha girato in 1'58"736 e ha preceduto Miguel Oliveira sull'Aprilia del team RNF, staccato di 0.103, Pol Espargaro (GasGas Tech3) a 0.145 e Fabio Quartararo (Yamaha) a 0.161. Questi quattro piloti sono gli unici a essere scesi sotto il muro dell'1'59".

Pecco Bagnaia con la Ducati è quinto a 0.331 davanti a Raul Fernandez (Aprilia RNF) a 0.376 e Luca Marini (Ducati VR46), settimo a 0.382. Chiudono la graduatoria dei top-10 di questi test Alex Rins (Honda Lcr) a 0.427, Enea Bastianini (Ducati) a 0.458 e Brad Binder (Ktm) a 0.494. (ANSA).