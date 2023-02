Moto:da domani MotoGp torna in pista con primi test a Sepang

(ANSA) - ROMA, 09 FEB - La MotoGP tornerà ufficialmente in azione venerdì 10 febbraio, quando le 22 star della classe regina faranno rombare i loro quadricilindrici a Sepang, in Malesia. I cinque marchi coinvolti saranno al lavoro per farsi trovare pronti al primo GP in calendario a fine marzo in Portogallo.

Le basi per la corsa al titolo MotoGp, insomma, verranno messe proprio in questi giorni: al lavoro dei reparti corse seguiranno le sensazioni dei piloti e i verdetti del cronometro.

Tre le giornate di azione previste in Malesia, da venerdì a domenica. Il via alle 10 ora locale fino alle 18. A seguire, le prove di partenza, per quindici minuti.

I crono potranno essere consultati in diretta attraverso il servizio Live Timing su motogp.com. Il sito ufficiale offrirà inoltre aggiornamenti a metà giornata e ogni sera. (ANSA).