Moto: Bagnaia, Quartararo è ancora rivale numero uno

(ANSA) - ROMA, 09 FEB - "Quartararo è ancora il mio rivale pricipale se devo dirne uno". Parola del campione del mondo della MotoGp, Francesco Bagnaia, alla vigilia dei primi test 2023 a Sepang in Malesia. "Sono molto carico - aggiunge il pilota derlla Ducati - non vedo l'ora di ricominciare e vedere le prime immagini della moto con il numero uno sono molto carico. E' una delle mie piste preferite. Sono contento di essere qui, è una pista che mi ha dato tanto e che mi ha fatto fare la differenza in campionato" "I test - prosegue Bagnaia ai microfoni di Sky - servono per ricominciare ma per vedere dove siamo bisognerà aspettare la prima gara". (ANSA).