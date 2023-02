Moto: Shakedown Sepang, la Ducati chiude con il miglior tempo

(ANSA) - ROMA, 07 FEB - Per la gioia dei collaudatori Sepang ha accolto senza pioggia il terzo ed ultimo giorno dello Shakedown MotoGP. E' stato Michele Pirro (Ducati) a segnare il miglior tempo (1'59"803), girando soprattutto con il pacchetto aerodinamico aggiornato che la casa campione del mondo sta provando per il 2023.

Capitolo Yamaha. Dopo aver provato da solo domenica e lunedì, Cal Crutchlow oggi ha avuto il supporto del collaudatore della fabbrica di Iwata, Katsuyuki Nakasuga. Entrambe i piloti hanno provato il nuovo cupolino - quello visto ai test di Valencia - e l'ultimo parafango. A bordo pista Fabio Quartararo ha tenuto d'occhio il lavoro di Crutchlow e Nakasuga. Magari notando le velocità della moto: Crutchlow ha fatto segnare 335 km/h, cinque in più di Quartararo nel GP dello scorso anno e otto in più di Yamaha nei test di Sepang del 2022.

Sull'Aprilia Lorenzo Savadori ha girato con il nuovo pacchetto aerodinamico della carenatura anteriore, provando più di una RS-GP. Savadori è stato impegnato anche nella preparazione delle moto di Aleix Espargaro e Maverick Viñales in vista dei Test Ufficiali che inizieranno venerdì, sempre a Sepang. (ANSA).