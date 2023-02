Motogp: Bagnaia, sprint race? Ci stamo preparando al 100%

(ANSA) - ROMA, 02 FEB - Lo sprint race "è qualcosa di nuovo per tutti, ma ci stiamo preparando per arrivare al 100% e fare il meglio possibile. E' qualcosa di nuovo e sarà più facile inquadrarlo dal secondo weekend". Lo dichiara il campione del mondo di MotoGP in carica, Francesco Bagnaia, a margine di un evento Fs-Ducati. Nel 2023 "il primo avversario da battere sono i 23 piloti che ho contro", ha risposto Bagnaia alla domanda se fosse il suo compagno di squadra il primo pilota da battere nella nuova stagione. "Chi temo di più? Sono più di uno, ci sono tanti piloti e moto veloci. Sarà un anno molto complicato.

Proverò a fare il 100% senza commettere errori, penso di aver imparato dagli sbagli dello scorso anno. L'impegno è quello di difendere il titolo". (ANSA).