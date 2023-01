Moto: ecco team Gresini 2023, con Di Giannantonio e Alex Marquez

(ANSA) - ROMA, 21 GEN - Il 2023 del Team Gresini è iniziata oggi con la presentazione del team MotoGP. Novità sia in sella, con l'arrivo di Alex Marquez, sia sotto. Si parte dalla Desmosedici 2022 con un stile rinnovato nei colori e non solo.

Più rosso Ducati con un tocco moderno e un celeste lucido (leggermente perlato) a dare ulteriore potenza ad una moto che si vuole confermare vincente.

"Iniziamo il 2023 con un pizzico in più di rosso: rosso di determinazione, passione, fuoco... - le parole di Fabio Bastianini - C'è tantissima voglia di continuare a crescere e fare bene. Vogliamo affrontare questa stagione gara per gara, con la consapevolezza che è questo il momento giusto: la top10 deve essere la normalità e la top5 va guardata come un obiettivo reale. Il team è carichissimo e io mi sono allenato al 300% per quest'annata e siamo pronti".

"È una giornata molto speciale: vedere questo team così unito e già pronto mi emoziona. Essere qui a questa presentazione è una cosa molto speciale - è la traduzione delle prime impressioni di Marquez - L'obiettivo sarà fare un buon inizio di campionato perché quello marcherà il ritmo di tutto il 2023".

