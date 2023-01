Dakar: in moto tappa a Luciano Benavides, Howes sempre leader

(ANSA) - HARAD, 10 GEN - Nella categoria moto l'argentino Luciano Benavides (Husqvarna) ha strappato la vittoria nella nona tappa della Dakar, la seconda di questa 45esima edizione.

Il più giovane dei fratelli Benavides, 27 anni, ha tagliato il traguardo dopo 358 km di speciale (la parte cronometrata della tappa) con 1'2" di vantaggio sull'australiano Toby Price (KTM) e 2'57" sull'americano Skyler Howes (Husqvarna). Howes resta quindi per il quinto giorno consecutivo in testa alla classifica generale provvisoria ma Price, che questa mattina era staccato di 13", si è avvicinato e adesso ha solo 3" di ritardo. Kevin Benavides e la sua KTM sono terzi (a 5'9") e il francese Adrien Van Beveren (Honda), che era a soli 2'49" dal leader al via, ora si ritrova a 15'40", dopo un "giornata difficile con tracce poco appariscenti cancellate dalla pioggia", ha spiegato.

Lo spagnolo Joan Barreda (Honda) si è ritirato dopo una caduta al km 16. È stato trasportato in aereo, sofferente alla schiena, hanno detto gli organizzatori. (ANSA).