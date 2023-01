Moto: Dakar; Sanders penalizzato, prima tappa a Brabec

(ANSA) - YANBU, 01 GEN - ll motociclista australiano Daniel Sanders (GasGas), che oggi aveva vinto la prima tappa della Dakar, ha ricevuto una penalità di due minuti ed è quindi retrocesso nella classifica di giornata. Così il successo è andato all'americano Ricky Brabec (Honda).

Come Sanders, anche il cileno Pablo Quintanilla (Honda) e lo spagnolo Joan Barreda (Honda) sono stati sanzionati per non aver tenuto conto dei limiti di velocità indicati nel roadbook. Si tratta di velocità normali e non di superamento dei 160 km/h fissati come velocità massima, secondo quanto ha specificato Aso, ente organizzatore del rally-raid. Sanders e Quintilla sono stati penalizzati ciascuno di due minuti (velocità compresa tra 20 e 40 km/h), Barreda di un minuto (superiore inferiore a 20 km/h).

Secondo la classifica di tappa, ancora provvisoria, Brabec ha ottenuto la vittoria di giornata, davanti all'argentino Kevin Benavides (KTM) e all'americano Mason Klein (KTM).

Questa prima tappa, un anello che parte dalle rive del Mar Rosso e che si incrocia per 368 km alternando terreno sabbioso e sassoso, è stata segnata anche dall'abbandono del campione in carica, il britannico Sam Sunderland. Il 33enne 'centauro' si è arreso dopo una caduta al km 52. (ANSA).