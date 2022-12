MotoGp: Bagnaia, parto per vincere, non per arrivare secondo

(ANSA) - BOLOGNA, 15 DIC - Vinto il Mondiale della MotoGp in sella Ducati, la prossima stagione "sicuramente parto per vincere, non parto per arrivare secondo". E' chiaro il proposito, per l'anno che verrà del fresco iridato, 'Pecco' Bagnaia, a Bologna per celebrare, insieme a Alvaro Bautista, campione della Superbike, l'anno d'oro della 'Rossa' di Borgo Panigale.

"E' stato un lungo viaggio che ha dato i suoi frutti - osserva a margine della conferenza stampa di presentazione della festa 'Campioni in Piazza' - E' stato molto bello. Sono molto contento, da italiano, di avere portato al primo posto la Ducati. E' incredibile e festeggiare qui a Bologna ancora di più. Sono molto contento di questa serata".

Quanto al futuro, dopo i primi assaggi della nuova moto uscita dalle officine della Ducati, "ci sono un po' di buone sensazioni e sensazioni contrastanti, le sensazioni le abbiamo trasferite agli ingegneri: vediamo un po' cosa troveremo a febbraio in Malesia ma sono positivo". Malesia in cui troverà il nuovo compagno di squadra, il romagnolo, Enea Bastianini.

"E' un compagno di squadra - sorride - si cerca sempre di batterli tutti" Il fatto che sia italiano, "è un qualcosa che può aiutare a dare più motivazione. Sarà molto importante lavorare bene".

E sul numero di gara, sull'ipotesi di lasciare il 63 per l'1 da campione del mondo, "vedremo - conclude Bagnaia - ancora non lo so. Ci vuole un po' di tempo: non ho voglia di pensarci, ci penserò il prossimo anno". (ANSA).