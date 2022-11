Gp Valencia: Quartararo "niente da perdere, mi gioco tutto"

(ANSA) - ROMA, 03 NOV - "Ho solo un obiettivo in testa: vincere la gara. Non ho niente da perdere, farò del mio meglio per vincere. Ovviamente non è la situazione migliore per me, però è la migliore per non avere troppe preoccupazioni. E' stata una stagione difficile, ma positiva. Quindi all-in, ci giochiamo tutto". Lo ha detto il pilota della Yamaha Fabio Quartararo nella conferenza stampa del giovedì a Valencia. "Nel 2021 qui abbiamo avuto un problema con la gomma ma sono fiducioso per quest'anno - ha proseguito il campione del mondo uscente -. Il dito fratturato non mi fa tanto male, a Sepang ho usato degli antidolorifici e in inverno mi opererò per farlo tornare normale, al momento è piegato".

"Prima dell'inizio della stagione mi ero lamentato della moto però ho avuto una prima metà di campionato ottima - ha spiegato Quartararo -. In seguito ho commesso qualche errore, ho voluto spingere troppo e me ne sono reso conto, ma siamo ancora in lotta nell'ultima gara. Spero di poter fare un'altra bella battaglia con Bagnaia questo weekend". (ANSA).