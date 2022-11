Bagnaia "devo completare l'opera, punto a vincere"

(ANSA) - ROMA, 03 NOV - "Siamo in una posizione migliore rispetto a Quartararo ma dobbiamo completare l'opera, quindi dobbiamo continuare a spingere ma in tutto il fine settimana sarà importante essere svegli e intelligenti". Così Francesco Bagnaia nell'ultima conferenza stampa piloti della stagione 2022 della MotoGp, in vista del Gp di Valencia in cui gli basterà portare a casa due punti per laurearsi campione del mondo con la Ducati.

"Valencia è una pista buona per noi, l'anno scorso ho vinto e la Ducati è molto competitiva - ha proseguito il pilota torinese, seduto vicino al trofeo - ma la Motop è un mondo pieno di sorprese, quindi dobbiamo cercare di lavorare come sempre e lottare per la vittoria". "Auguro a Fabio di godersi l'ultima gara, spero sia una battaglia corretta - ha detto ancora parlando del campione del mondo uscente, che ha solo una minima chance di difendere il titolo -. Penso che sia uno dei più grandi, è fantastico poter lottare con lui. Nel fine settimana sarà qui Valentino Rossi - ha concluso - lui sa come mi sento, mi aiuterà come un vero coach e mi sarà di grande aiuto".

(ANSA).