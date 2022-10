Moto:Malesia; diluvia a Sepang, Libere 2 inizieranno in ritardo

(ANSA) - ROMA, 21 OTT - La seconda sessione di prove della Moto2 in vista del Gran Premio della Malesia a Sepang è stata sospesa con bandiera rossa a causa di un violento acquazzone, di conseguenza anche le Libere 2 della MotoGP inizieranno in ritardo (erano in programma alle 9:05). La pista è completamente bagnata, persino la safety car fatica a girare sul tracciato. La pioggia complica i piani di Bagnaia (Ducati) e degli altri team, che aveva chiuso 11° nelle Libere 1. Previsto maltempo anche per sabato e domenica.

Nelle libere 1 della MotoGp Brad Binder è stato il più veloce, seguito da Rins e Marc Marquez. Il miglior italiano è stato Bastanini al 4° posto. Per Quartararo un 7° posto. Male le Aprilia: 19° Vinales, 20° Aleix Espargaró protagonista di una caduta. (ANSA).