Moto:Marc Marquez felice dopo podio Australia 'significa molto'

(ANSA) - ROMA, 19 OTT - Il ritorno al podio di Marc Marquez (Repsol Honda Team) dopo il quarto intervento al braccio destro seguito all'incidente di Jerez 2020 porta con sé una cifra tonda: quella di Phillip Island rappresenta infatti la top 3 numero cento, per lo spagnolo otto volte iridato. Tornato a stringere in mano un trofeo al quarto tentativo dal rientro.

Minimo inoltre il distacco dal vincitore del Gran Premio Animoca Brands d'Australia, Alex Rins (Team Suzuki Ecstar), contenuto sotto i due decimi dopo una gara di gruppo che ha visto il numero 93 decisamente a suo agio. "Sono molto contento di questo podio. Significa molto per me, così come per tutte le persone che mi hanno aiutato in questa difficile stagione. Penso a tutti i medici e ai i fisioterapisti con cui lavoro. Stiamo migliorando sempre di più. E anche la Honda sta lavorando duramente. Non è ancora della partita, ma sta lavorando molto intensamente in ottica 2023. Questa top 3 aiuta a tenere alta la motivazione. Il pilota che ha vinto sei titoli con la Honda c'è ancora". (ANSA).