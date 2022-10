Moto: Bagnaia vede Mondiale, concentrato più che mai

(ANSA) - ROMA, 19 OTT - "Ora siamo primi in Campionato e dobbiamo restare concentrati più che mai. L'approccio comunque non cambia: dobbiamo pensare a fare bene il nostro lavoro, come sempre, per cercare di arrivare pronti alla gara di domenica".

Appena sbarcato a Sepang per il penultimo Gp della stagione in Malesia, Francesco Bagnaia parla del primo match point che lo attende per riportare il titolo MotoGp in Italia dopo 13 anni.

"Sono contento di tornare a correre in Malesia. Sepang è sulla carta un tracciato un po' più "amico", perciò ci sono tutti i presupposti per poter fare bene". (ANSA).