Moto: Australia;Bagnaia; Campionato?Come se ripartissimo da capo

(ANSA) - ROMA, 13 OTT - "Campionato? E' come se ripartissimo da capo. Io e Fabio siamo davanti, ma neanche Aleix è troppo lontano. Bastianini e Miller sono ancora in corso. Siamo in un buon momento e dobbiamo sfruttarlo". Parola di Francesco Bagnaia in vista del Gran Premio d'Australia classe MotoGp che lo vede in piena corsa per il titolo con soli due punti di svantaggio sul leader Fabio Quartararo. "Ho parlato con Stoner (pilota australiano iridato con Ducati, ndr) anche oggi: è importante sfruttare l'opportunità per parlare con lui e mi aiuterà" "Sono migliorato a livello personale rispetto al 2019 - aggiuge il pilota della Ducati nella conferenza stampa piloti - La moto, a parte la carena, è più o meno la stessa e qui ci darà una mano. E' una delle mie piste preferite. Il nostro potenziale qui è più alto con la nuova carena, vediamo" "Sono sempre felice di venire qui - prosegue il pilota torinese - perché senti meno pressione, sei più rilassato. Difficile descrivere questa sensazione. E poi il tracciato è fantastico: è veloce, devi essere molto preciso". (ANSA).