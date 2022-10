Moto: Australia; Quartararo, voglio guardare gara dopo gara

(ANSA) - ROMA, 13 OTT - "Voglio guardare gara dopo gara.

Siamo quasi alla pari con Pecco, ma sono in corsa anche Aleix, Bastianini e Miller". In vista del Gran Premio d'Australia classe MotoGp Fabio Quartararo parla della sfida per il Mondiale; "E' come essere all'inizio del campionato. Questa gara potrebbe essere positiva per noi. Il titolo dell'anno scorso mi dà fiducia ed esperienza e mi aiuta a mantenere la calma".

"E' una delle mie piste preferite Phillip Island - aggiunge il pilota francese della Yamaha - Non ho molta esperienza qui, ma non vedo l'ora di tornare in pista. A Buriram mi aspettavo una gara migliore, abbiamo commesso un errore fin dalla partenza e alla fine della gara è stata dura. Ho deciso di non parlare con i media e chiedo scusa a chi era in Thailandia. E' stata una gara difficile" "In Thailandia - aggiunge - abbiamo commesso un errore, ma non sono preoccupato. Se dovesse piovere di nuovo, saremmo pronti.

Australia pista favorevole? Non vedo piste buone o meno, sarà così per tutti credo" (ANSA).