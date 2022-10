Moto: Quartararo, ora 2 gare importanti ma non sono preoccupato

(ANSA) - ROMA, 12 OTT - Nel fine settimana il motomondiale fa tappa in Australia, terz'ultima gara della stagione 2022. Dopo Buriram, dove non ha raccolto punti, Fabio Quartararo ne conserva solo due di vantaggio su Francesco Bagnaia (219 a 217) e la lotta per il titolo piloti della MotoGP è apertissima.

"Il risultato in Thailandia è stato molto deludente - ammette il francese della Yamaha - Dopo la Thailandia ho potuto concentrarmi sulla preparazione per questa parte finale della stagione. Ho passato la settimana ad allenarmi e prepararmi perché le prossime due gare sono consecutive e saranno davvero importanti, ma non sono preoccupato. Il campionato ora è in condizioni di parità, quindi si tratta di fare del nostro meglio, lavorare bene insieme come squadra e raccogliere più punti possibile. (ANSA).