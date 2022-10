Moto: Australia; Marquez "freddo a Phillip Island, io miglioro"

(ANSA) - ROMA, 11 OTT - "Phillip Island è un circuito fantastico da guidare, è molto diverso da quasi tutti gli altri circuiti del calendario". In vista del prossimo Gran Premio d'Australia Marc Marquez svela i segreti del tracciato. "Ho fatto molte gare memorabili lì ed è quasi sempre una bella battaglia - aggiunge il pilota della Honda - soprattutto nei primi giri. Devi stare molto attento con il tempo, specialmente quest'anno sembra che possa fare molto freddo e che ci sia molto vento, è qualcosa a cui dobbiamo prestare attenzione".

"Ancora una volta - afferma il campione spagnolo - dobbiamo vedere cosa è possibile fare questo fine settimana, ho continuato ad allenarmi e sento che le mie condizioni migliorano ogni giorno. Dopo tre gare di fila, la settimana di riposo è stata davvero la benvenuta per me". (ANSA).