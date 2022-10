Moto: Thailandia, pole al pilota di casa Chantra in Moto2

(ANSA) - ROMA, 01 OTT - Storica pole in Moto2 nel GP della Thailandia. Davanti al proprio pubblico Somkiat Chantra partirà dalla pole, primo thailandese ad ottenere questo risultato in una gara del motomondiale. Chantra condividerà la prima fila con l'italiano Tony Arbolino e con il giapponese Ai Ogura. Seconda fila per Celestino Vietti, con il quinto tempo. (ANSA).