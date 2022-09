Gp Thailandia: Marquez "sono motivato, e pronto ad attaccare"

(ANSA) - ROMA, 29 SET - "L'ultimo weekend è stato molto positivo per me e per la Honda, abbiamo fatto la pole position e chilometri in gara. Questo ha portato serenità nel box e adesso non vedo l'ora di ricominciare qui a Buriram". Lo ha detto lo spagnolo Marc Marquez nella conferenza stampa piloti in vista del Gp della Thailandia classe MotoGp.

"A Motegi, per la prima volta dal 2020, sono riuscito a spingere anche all'ultimo giro. Certo con meno forza rispetto al passato, ma è già un passo avanti - ha spiegato il campione della Honda -, dato che era dalla gara di Jerez di due anni fa che non potevo attaccare perché sentivo dolore e perdevo concentrazione". "Ho bellissimi ricordi qui a Buriram - ha concluso Marquez - dove ho vinto il mio ultimo Mondiale, questo mi motiverà in pista. Mi sono riposato questa settimana, ora mi sento meglio e sono pronto a tornare in moto". (ANSA).