Moto: Thailandia; Bagnaia, "determinato a non commettere errori"

(ANSA) - ROMA, 28 SET - "Sono determinato a fare bene e a non commettere più errori": parola di Francesco Bagnaia. Dopo il disastro del gran premio del Giappone il pilota della Ducati si appresta a vivere il gran premio della Thailandia con la chiara intenzione di avere un ruolo da protagnonista nella rincorsa alla leadership di Fabio Quartararo.

"Sono contento di tornare a correre in Thailandia. Qui l'atmosfera è sempre incredibile e ci saranno sicuramente moltissimi tifosi a sostenerci - le parole di Bagnaia - Tornare in pista dopo una settimana dal GP del Giappone mi aiuterà a lasciarmi definitivamente alle spalle la gara di domenica scorsa. Questo fine settimana potremo seguire un normale programma di lavoro visto che, diversamente da Motegi, gli orari torneranno ad essere normali. Ci impegneremo fin dal venerdì per cercare di arrivare pronti per la gara, che potrebbe disputarsi sul bagnato. Sono determinato a fare bene e a non commettere più errori". (ANSA).