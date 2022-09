Moto: Giappone; qualifiche MotoGP ritardate dalla pioggia

(ANSA) - ROMA, 24 SET - Le qualifiche della MotoGP per la gara del Giappone MotoGP sono state ritardate a causa della pioggia sul circuito di Motegi. La prima parte delle qualifiche (Q1), inizialmente prevista per le 6:05, inizierà alle 9. La Q2, prevista per le 08:30, alle 9:25. L'ultima sessione di prove libere prevista prima della Q1 è stata annullata.

In precedenza le qualifiche della Moto3 si sono svolte in orario ma poi è caduta la pioggia sul circuito, colpito da un tifone. A causa della pioggia battente, l'ultima parte delle qualifiche della Moto2 è stata interrotta a meno di 10 minuti dalla fine della sessione. Devono riprendere prima che i piloti MotoGP entrino in pista. (ANSA).