Moto: forfait Mir, salta Aragon e gp del Giappone

(ANSA) - ROMA, 17 SET - Niente da fare per Joan Mir. Dopo la frattura alla caviglia destra rimediata in Austria e il forfait a Misano, lo spagnolo ha provato a tornare ad Aragon ma dopo le terze libere lo spagnolo della Suzuki ha deciso con il team di rinunciare al gran premio di Aragon a causa del dolore. Come, annunciato dal team attraverso i social Mir salterà anche il gran premio del Giappone. (ANSA).