Moto: Aragon; Bagnaia, ho fatto il giro perfetto

(ANSA) - ROMA, 17 SET - Pole position e record della pista per Francesco Bagnaia che domani ad Aragon partirà davanti a tutti. Il torinese ha fermato il cronometro dopo il primo giro, una scelta rischiosa ma che ha pagato. "Ho cercato di fare il giro perfetto e lo è stato, soprattutto nel t-3 e nel t-4 sono riuscito a fare quello che volevo - le parole del torinese a Sky Sport - La mia strategia era anche quella di farmi seguire da più moto per fare in modo che in griglia si potessero piazzare davanti a Quartararo. Ovviamente poteva essere un'arma a doppio taglio, ma è andata bene. In vista della gara, sono consapevole di avere un buon pacchetto". (ANSA).