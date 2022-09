Moto: Aragon; 3/e libere a Miller poi Bagnaia, 12/o Marc Marquez

Dominio Ducati nella terza sessione di prove libere del gran premio di Aragon con cinque moto nelle prime cin que posizioni. Il piu' veloce è stato Jack Miller che ha preceduto Francesco Bagnaia, staccato di 30 millesimi. Terzo crono per Marco Bezzecchi. Quarto tempo per Enea Bastinanini, quinto per Jotge Martin. Ottavo tempo per il leader del moto mondiale Fabio Quartararo su Yamaha. Fuori dalla top-10 e in Q1 Aleix Espargaró (11/o) e Marc Marquez, che ha chiuso con il 12/o tempo. Alle 13.30 sono in programma le quarte libere e poi alle 14.10 le qualifiche per definire la griglia di partenza della motogp.