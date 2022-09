Moto: Aragon; prime libere, A. Espargarò il più veloce

(ANSA) - ROMA, 16 SET - Aleix Espargaró (Aprilia) è stato il più veloce nella prima sessione di prove libere del gran premio si Aragon con il tempo di 1:48.686. Secondo tempo, staccato di appena 12 millesimi la Ducati di Francesco Bagnaia, mentre alle sue spalle c'è Bagnaia ad appena 12 millesimi. Terzo tempo per Alex Rins, su Suzuki. In difficoltà il leader del motomondiale Fabio Quartararo, che ha concluso la prima sessione di libere con l'ottavo tempo davanti a Franco Morbidelli. Undicesimo crono invece per Marc Marquez (Honda) al rientro dopo il lungo stop per la quarta operazione all'omero destro. Lo spagnolo ha un distacco di appena mezzo secondo dal leader. (ANSA).