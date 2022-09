Moto: Aragon, Bagnaia insegue il quinto successo di fila

(ANSA) - ROMA, 15 SET - Con il trionfo di Misano, il quarto consecutivo, Francesco Bagnaia ha riaperto il Motomondiale MotoGP. Il distacco in classifica tra l'azzurro ed il leader Fabio Quartararo si è ridotto a 30 punti (181 a 211) e, alla vigilia del GP d'Aragona, le quote Snai risentono di questo potenziale ribaltone che fino a qualche settimana fa sembrava inimmaginabile. Per la gara in programma domenica, Bagnaia parte favorito: la quinta vittoria di fila del torinese si gioca a 2,25, con Quartararo a 5,50 preceduto anche da Aleix Espargaró a 4,50.

Lavagna identica anche per la pole position, con Bagnaia primo al termine delle qualifiche a 2,50, seguito da Aleix Espargaró a 4,50 e da Quartarao a 5,50. Più staccati Miller, Martin e Bastianini, tutti a 10.

Le variazioni più significative nelle quote Snai sul Motomondiale, però, sono quelle relative alla vittoria finale.

Quartararo non vince da quattro gare - in una sola delle quali è salito sul podio - ma resta il principale indiziato per il titolo: il francese campione a 1,65, ma Bagnaia sta pian piano risalendo. Oggi è a 2,75, ma in caso di ulteriore vittoria le cose cambierebbero ancora. (ANSA).