MotoGP: Nakagami anche nel 2023 con il team Honda-LCR

(ANSA) - ROMA, 13 SET - Takaaki Nakagami ha prolungato per una stagione il suo contratto con Honda-LCR, fino alla fine del 2023. "Takaaki Nakagami e HRC (Honda Racing Corporation, ndr) hanno firmato un prolungamento del contratto che consentirà al pilota 30enne di continuare a correre per il team Honda-LCR nella classe MotoGP nel 2023", ha annunciato il team con un comunicato pubblicato sui social network.

Dopo due stagioni in Coppa del Mondo in 125cc nel 2008 e nel 2009, Nakagami è entrato nella categoria Moto2 nel 2012 poi MotoGP con Honda-LCR nel 2018, categoria in cui è attualmente al 16mo posto in campionato (46 punti). "Dal 2020 Taka ha dimostrato di essere un pilota molto veloce, in grado di lottare per il podio e quest'anno ha lottato costantemente per finire come il miglior pilota Honda", ha detto il manager del team Lucio Cecchinello. La prossima stagione il giapponese sarà associato a un nuovo compagno di squadra, lo spagnolo Alex Rins, 26 anni, impegnato fino a fine stagione in Suzuki.

Rimane ufficialmente un solo posto da riempire per il 2023, nel team GasGas - che sarà di nuovo associato alla francese Tech3 - insieme allo spagnolo Pol Espargaro, della Honda. Il posto vacante potrebbe andare al connazionale Augusto Fernandez, attuale leader del campionato Moto2. (ANSA).