MotoGp: Bagnaia 'è stato bellissimo, tempi incredibili'

(ANSA) - ROMA, 04 SET - "E' stato bellissimo, anche se è stata dura col grip all'inizio e alla fine con Enea abbiamo fatto dei tempi incredibili". Francesco Bagnaia festeggia la sua vittoria a Misano che lo rimette in pIena corsa per il Mondiale della MotoGp. "Ho avuto qualche difficoltà in trazione - ammette il torinese della Ducati - ma con il diminuire della benzina è migliorata la sensazione con le gomme. Sono molto felice di questa vittoria partendo dalla quinta posizione". (ANSA).