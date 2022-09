Gp S.Marino: Bastianini vola in libere 2, poi Ducati di Bagnaia

(ANSA) - ROMA, 02 SET - Dominio Ducati nella seconda sessione di prove libere del Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini. A griffare il miglior tempo sul circuito di Misano è stato Enea Bastianini del team Gresini, in 1:31.517, davanti alle due ufficiali di Francesco Bagnaia (+0.114) e Jack Miller (+0.185).

Quinto crono dopo aver a lungo dominato a lungo la sessione del pomeriggio per Fabio Quartararo su Yamaha (+0.326) davanti alle Aprilia di Maverick Vinales (+0.365) e Aleix Espargaro (+0.412). Cadute senza conseguenze per lo stesso Bagnaia e il francese Johann Zarco. (ANSA).