Moto: San Marino; Bagnaia 'vede' il poker

(ANSA) - ROMA, 01 SET - Pecco Bagnaia va a caccia della quarta vittoria consecutiva in stagione con la sua Ducati per continuare la rincorsa al leader della classifica della MotoGp, Fabio Quartararo, e secondo gli esperti Sisal il pilota torinese è favoritissimo per la vittoria, data a 2,00, mentre per Quartararo la quota è 4,50.

Sognano di sparigliare la concorrenza sia Aleix Espargaro, sull'Aprilia, sia Enea Bastianini, con la Ducati Gresini, e la loro vittoria è offerta a 7,50. Partono più indietro, sulla griglia dei favoriti, i tre piloti della Ducati, Jorge Martin, Jack Miller e Johann Zarco, dato tutti a 9,00. (ANSA).