MotoGP: Ducati Team dà il benvenuto a Bastianini

(ANSA) - ROMA, 26 AGO - Sarà Enea Bastianini il prossimo compagno di squadra di Francesco Bagnaia nel Ducati Lenovo Team che partecipa al mondiale MotoGP. Così Ducati Corse ha ufficializzato l'arrivo in squadra del pilota riminese, 24 anni, che quest'anno ha già vinto tre GP (in Qatar, Texas e Francia). Bastianini ha firmato un contratto biennale con la casa di Borgo Panigale e vestirà i colori del team ufficiale dopo due stagioni nella classe regina con le Desmosedici GP dei team Esponsorama Racing (2021) e Gresini Racing (2022).

"Sono davvero molto contento di poter vestire i colori della squadra ufficiale Ducati a partire dal prossimo anno. Era il mio sogno e adesso si è avverato - ha commentato Bastianini - In questi due anni in MotoGP ho imparato e sono cresciuto molto e credo che insieme agli ingegneri e agli uomini del Ducati Lenovo Team potrò solo migliorare! Ringrazio Claudio, Gigi, Paolo e Davide per aver avuto fiducia in me e avermi dato questa opportunità incredibile, ma voglio anche ringraziare Nadia e tutto il team Gresini per il grande supporto che ho ricevuto da loro in questa bellissima stagione insieme. Cercherò di chiudere nel miglior modo possibile questo 2022, prima di affrontare con il massimo impegno ed il giusto spirito di squadra la mia nuova avventura da pilota ufficiale Ducati".

"Siamo davvero felici di avere Bastianini nel team ufficiale.

Enea è un pilota dal grande talento che è maturato molto in questi due anni con Ducati - il benvenuto di Luigi Dall'Igna, Direttore generale di Ducati Corse - Ha saputo crescere velocemente, ottenendo due podi nel suo anno di debutto in MotoGP e poi centrando tre bellissime vittorie quest'anno con il team Gresini in Qatar, America e Francia. Siamo convinti che il prossimo anno, come pilota ufficiale del Ducati Lenovo Team, potrà compiere un ulteriore passo avanti ed essere sempre tra i protagonisti in ogni gara. Non è stata comunque una scelta facile, perché sia Enea che Jorge Martin sono due giovani piloti velocissimi, ed è proprio per questo che abbiamo voluto comunque assicurare ad entrambi lo stesso materiale e lo stesso supporto tecnico". (ANSA).