Moto: Marquez, ok medici per intensificare allenamenti

(ANSA) - ROMA, 24 AGO - Dopo l'ultimo controllo medico, Marc Marquez ha avuto il via libera per intensificare gli allenamenti e valutare le condizioni del suo braccio sulla moto.

Marquez - informa una nota della Honda - si è sottoposto al controllo medico presso l'ospedale Ruber Internacional di Madrid. La sua equipe medica di fiducia, composta dal Dr.

Joaquin Sánchez Sotelo, dal Dr. Samuel Antuña e dal Dr. Angel Cotorro, è rimasta soddisfatta della guarigione e del recupero dell'omero destro.

L'équipe medica ha dato l'approvazione a Marquez per intensificare gli allenamenti, aggiungendo più pesi e introducendo esercizi più vari nella sua routine. Oltre a questo, è stato anche concordato che l'otto volte campione del mondo inizi ad allenarsi sulla moto per valutare le condizioni del suo braccio destro con un ulteriore contesto.

Marquez e Honda Team valuteranno i seguenti passaggi necessari. (ANSA).