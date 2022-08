Moto: Austria; Quartararo domina warm up, 11° Bagnaia

(ANSA) - ROMA, 21 AGO - Fabio Quartararo su Yamaha è stato il più veloce nel warm up del GP d'Austria con il tempo di 1.29:800. A ruota del leader del Mondiale l'Aprilia di Maverick Vinales e la Pramac di Jorge Martin, 6° Luca Marini (Money VR46). Più indietro Aleix Espargaró (10°), la Ducati di Pecco Bagnaia (11°) e 16° Enea Bastianini (Team Gresini), che scatterà dalla pole a Spielberg. La gara della MotoGP in diretta alle 14 su Sky Sport MotoGP e in streaming su NOW. (ANSA).