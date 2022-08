Moto, Bagnaia: 'In Austria metterò pressione a Quartararo'

"Proverò a mettere pressione a Quartararo, guadagnando dei punti in queste gare, ma va detto che nelle ultime gare sono stato fortunato perché i miei rivali hanno avuto dei problemi. Ma adesso devo concentrarmi solo sul lavoro in pista, senza dimenticare che Aleix Espargaro' è vicino a Quartararo in classifica": parola di Francesco Bagnaia che nella conferenza stampa che apre il fine settimana del gran premio d'Austria della motogp promette battaglia con il francese della Yamhaha, leader del motomondiale.

"Questo tracciato è positivo per noi - ha aggiunto il pilota della Ducati - abbiamo dimostrato di essere competitivi qui.

Quest'anno tutte le moto sono messe bene, quindi davanti potremmo vedere chiunque. La Ducati è in buona forma e può lottare per stare davanti".