MotoGp: primi test 2023 in programma a febbraio a Sepang

(ANSA) - ROMA, 08 AGO - La stagione del motomondiale 2023 prenderà il via il prossimo febbraio, dal 5 al 7, per una tre giorni di test riservata ai collaudatori ufficiali e ai debuttanti della classe Moto Gp, che si terrà sul circuito di Sepang, in Malesia.

Subito dopo, dal 10 al 12 febbraio, la stessa pista ospiterà i primi tre giorni di test pre-stagionali della MotoGp, che poi saranno ripetuti un mese dopo, tra l'11 e il 12 marzo, al circuito portoghese di Portimao, dove comincerà il Mondiale, il 26 marzo.

Sul circuito dell'Algarve si terranno anche i test pre-stagionali di Moto2 e Moto3, dal 17 al 19 marzo. (ANSA).