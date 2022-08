Moto: frattura al tallone destro per Aleix Espargaro

(ANSA) - ROMA, 08 AGO - Il pauroso high-side durante l'ultima sessione di prove libere a Silverstone è costato la frattura del tallone del piede destro ad Aleix Espargaro. Lo hanno rivelato i controlli medici eseguiti oggi all'Ospedale Dexeus di Barcellona. Il pilota spagnolo dell'Aprilia è poi stoicamente sceso in pista sia per le qualifiche sia per la gara di domenica.

La lesione non prevede il ricorso a trattamenti chirurgici, ad Aleix sono stati prescritti 7 giorni di riposo assoluto durante i quali dovrà utilizzare le stampelle per non caricare il piede infortunato. L'obiettivo è presentarsi al prossimo weekend di gara (19-21 agosto, Austria) nelle migliori condizioni fisiche. (ANSA).