Moto3: Foggia vince a Silverstone, e riapre la corsa mondiale

(ANSA) - ROMA, 07 AGO - Impresa in Moto 3 di Dennis Foggia che grazie a un giro finale-show si è andato a prendere la vittoria del gp di Silverstone davanti a Masia e Oncu. "Sono tornato al podio con un successo - ha detto il pilota romano - dopo le ultime uscite sfortunate. Non avevo mai vinto su questa pista. All'ultimo giro ho dato tutto". Fuori i due leader del mondiale Garcia e Guevara. Il successo di Dennis riapre la corsa al titolo. Il ventunenne romano ha accorciato le distanze dalla vetta, riducendo a 42 i punti di svantaggio da Garcia, che mantiene un piccolo vantaggio, solo 3 punti, su Guevara che partiva in pole position e sembrava il favorito per il successo finale. (ANSA).