MotoGp: seconde libere Gb a Quartararo, poi Mir e Vinales

(ANSA) - ROMA, 05 AGO - Fabio Quartararo ha fatto segnare il miglior tempo nella seconda sessione di prove libere del Gp di Gran Bretagna, in programma domenica prossima a Silverstone. Il campione del mondo della Yamaha ha chiuso il suo miglior giro in 1'58''946, unico a scendere sotto il muro dell'1'59'' col nuovo record della pista, precedendo la Suzuki di Johann Mir (+154 millesimi), l'Aprilia di Maverick Vinales (+177) e la Ducati Pramac di Johann Zarco (+188).

Quinto tempo per Aleix Espargaro con l'Aprilia (+207), mentre il migliore tra gli italiani e Enea Bastianini, ottavo (+412), con Bezzecchi decimo e Francesco Bagnaia solo 11/o con la Ducati ufficiale, in sella alla quale ha fatto il nono tempo Jack Miller (+418). (ANSA).