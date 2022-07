Auto: al Mugello Lorenzo è 11/o, 'posso migliorare'

(ANSA) - SCARPERIA (FIRENZE), 17 LUG - "Ho conquistato dei punti importanti, è la migliore posizione che ho ottenuto fino a ora come pilota di macchina, ma sinceramente pensavo di andare un po' più veloce in tutto il weekend, so di poter migliorare''.

L'ex campione di MotoGp Jorge Lorenzo, che oggi ha disputato sul circuito del Mugello a Scarperia (Firenze) gara 2 del terzo round del Porsche Carrera Cup Italia, il campionato monomarca organizzato nel nostro Paese dalla casa di Stoccarda, ha voluto commentare la suo 11/a piazzamento ottenuto su una pista amica che lo ha visto trionfare sulle due ruote per ben sette volte.

"Non ho potuto migliorare tantissimo, però ho difeso la mia 11/a posizione negli ultimi due giri e ho fatto tanta esperienza - ha proseguito Lorenzo -. Non aver provato qui la scorsa settimana ci ha penalizzato molto, però stiamo programmando qualche test prima delle prossime tre gare e sono sicuro che faremo un bel passo in avanti. Sono consapevole di dover migliorare più io della macchina, che più o meno è similare a quella dei miei avversari, ogni volta che guido mi trovo più forte e capace e per questo i test che stiamo programmando faranno la differenza. Mi mancano esperienza e chilometri, devo ancora capire tante cose, è solo questione di tempo", ha concluso. (ANSA).