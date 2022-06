Olanda: Quartararo, caduta un errore da principiante

(ANSA) - ROMA, 26 GIU - "Ho commesso un errore da principiante, ho attaccato come se fosse l'ultimo giro, l'ultima curva. Questi sono errori stupidi, peccato. Non avrei dovuto attaccare al quinto giro come se fosse l'ultimo". Fabio Quartararo avrà un mese di vacanza per riflettere sull'ingenuità che gli è costata la prima (e poi anche la seconda) scivolata in gara nel 2022, con conseguente ritiro e zero punti conquistati in Olanda.

"In ogni gara cambia l'avversario, il livello è molto alto - ha aggiunto il leader del mondiale MotoGP - quindi i primi cinque o sei della classifica saranno gli avversari da battere, fino in fondo". (ANSA).