Moto: controllo post operatorio per Marquez, medici soddisfatti

(ANSA) - ROMA, 18 GIU - Due settimane dopo aver subito un intervento chirurgico presso la Mayo Clinic di Rochester, nel Minnesota, Marc Marquez si è sottoposto al primo controllo medico post-operatorio. La valutazione si è svolta presso l'Ospedale Ruber Internacional di Madrid con un'équipe medica composta dal Dr. Joaquin Sánchez Sotelo, dal Dr. Samuel Antuña e dal Dr. Angel Cotorro. Il feedback sui progressi iniziali dopo l'intervento chirurgico all'omero destro di Marquez è stato positivo. Il team medico ha raccomandato di continuare con esercizi controllati per le prossime quattro settimane. L'otto volte campione del mondo dovrebbe sottoporsi al suo prossimo controllo medico tra quattro settimane.

"Ho fatto una visita medica a Madrid e i medici sono contenti - le parole dello spagnolo in una nota diffusa dalla Honda - Il mio braccio è immobilizzato e sarà così per le prossime settimane. I miei sentimenti finora sono positivi perché non ho dolore, questo è molto importante. Mi permette di riposare e seguire le regole dei medici: una dieta sana, bere molto e cercare di uscire con i nostri cani perché è importante che il corpo non sia inattivo. La cosa più importante dei miei medici è che devo essere calmo e paziente".

Il chirurgo che ha operato Marquez, il dottor Sanchez Sotelo ha sottolineato "un'evoluzione positiva della ferita chirurgica.

Da oggi inizierà a eseguire esercizi controllati di mobilizzazione passiva della spalla e del gomito fino a una nuova revisione tra quattro settimane". (ANSA).