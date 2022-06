Moto:Germania;libere 2,vola Ducati Bagnaia, poi Marini e Miller

(ANSA) - ROMA, 17 GIU - Ducati e Aprilia show nelle seconde libere del Gran Premio di Germania. L'Italmoto va forte al Sachsenring con la casa di Borgo Panigale davanti a tutti grazie a Francesco Bagnaia in 1'20''132, poi la Ducati non ufficiale di Luca Marini (+0''115) e l'altra ufficiale di Jack Miller (+0''193). Bene anche la casa di Noale, a lungo in testa alla graduatoria dei tempi, e poi quarta alla fine con un ottimo Aleix Espargaro (+0''201).

In difficoltà rispetto alle libere 1 il leader del mondiale e campione del mondo Fabio Quartararo: con la sua Yamaha ufficiale non va oltre la settima posizione (+0''381) davanti all'altra Aprilia di Maverick Vinales (+0''460). (ANSA).