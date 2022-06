Moto:Germania; team manager KTM, Miller porterà tanta esperienza

(ANSA) - ROMA, 17 GIU - "Miller può portare tanta esperienza in KTM, un elemento che ci manca, il parere di un pilota che ha guidato altre moto. Ovviamente sarà un rischio cambiare automatismi passando da una Desmosedici a una KTM. Si tratta di un rischio, ma se non rischi non prendi niente". Ne è convinto Francesco Guidotti (team manager KTM) parlando durante le libere del Gp di Germania dell'arrivo il prossimo anno del pilota australiano della Ducati. "Vogliamo differenziare dai piloti che abbiamo adesso. Ci dispiace che Oliveira non abbia accettato la nostra offerta. Miller può portare molta esperienza, una cosa che al momento ci manca un po', questa è la ragione tecnica.

Umanamente, Jack ha lasciato un buonissimo ricordo in KTM quindi ha accettato piacevolmente la nostra proposta, ha fiducia nel nostro progetto" (ANSA).